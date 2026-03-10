https://ria.ru/20260310/prazdniki-2079711860.html
Названы самые популярные песни у женщин в праздники
Названы самые популярные песни у женщин в праздники - РИА Новости, 10.03.2026
Названы самые популярные песни у женщин в праздники
Песни "Базовый минимум" исполнительниц Sabi (Сабины Мамедовой) и Mia Boyka (Марии Бойко), "Банк" музыкантов Icegergert (Георгия Гергерта) и Zivert (Юлии...
общество
джиган (денис устименко-вайнштейн)
анна пересильд
общество, джиган (денис устименко-вайнштейн), анна пересильд
Названы самые популярные песни у женщин в праздники
Женщины в праздники чаще всего слушали "Базовый минимум" и "Банк"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Песни "Базовый минимум" исполнительниц Sabi (Сабины Мамедовой) и Mia Boyka (Марии Бойко), "Банк" музыкантов Icegergert (Георгия Гергерта) и Zivert (Юлии Зиверт), а также "Сыпь, гармоника!" СДП (автора музыки Кирилла Збродова) чаще всего слушали женщины в праздничные дни с 7 по 9 марта, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Самые популярные треки по числу прослушиваний среди женщин в праздники: "Сыпь, гармоника!" - СДП, "Базовый минимум" - Sabi, Mia Boyka, "Банк" - Icegergert, Zivert", - подчеркивается по итогам исследования.
Кроме того, среди самых прослушиваемых песен оказались композиции "Тону" - Hollyflame, "Жиганская" - Jakone, Kiliana, "Худи" - Джиган
, Artik & Asti, Niletto, "На мурмулях" - Это Радио, "Ворона" - Кэнни, МС Дымка, "Ярмарка судеб" - Alena и "Силуэт" Вани Дмитриенко и Ани Пересильд
, уточняется по результатам исследования.
Аналитики отметили, что в период праздничных дней мужчины включали музыку на 88% чаще женщин, при этом они выбирали музыку для медитаций. Женщины, в свою очередь, чаще всего слушали поп-музыку, медитативные мелодии и треки для танцев, добавляется по итогам исследования.