Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные песни у женщин в праздники - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/prazdniki-2079711860.html
Названы самые популярные песни у женщин в праздники
Названы самые популярные песни у женщин в праздники - РИА Новости, 10.03.2026
Названы самые популярные песни у женщин в праздники
Песни "Базовый минимум" исполнительниц Sabi (Сабины Мамедовой) и Mia Boyka (Марии Бойко), "Банк" музыкантов Icegergert (Георгия Гергерта) и Zivert (Юлии... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:16:00+03:00
2026-03-10T15:16:00+03:00
общество
джиган (денис устименко-вайнштейн)
анна пересильд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597589418_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_03fb7bbdfe6ee36f87d0ed754351c75a.jpg
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079648291.html
https://ria.ru/20260228/interes-2077364008.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597589418_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdb7f85af13f495ca306f2b152c0c583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, джиган (денис устименко-вайнштейн), анна пересильд
Общество, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Анна Пересильд
Названы самые популярные песни у женщин в праздники

Женщины в праздники чаще всего слушали "Базовый минимум" и "Банк"

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyПрослушивание музыки
Прослушивание музыки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Прослушивание музыки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Песни "Базовый минимум" исполнительниц Sabi (Сабины Мамедовой) и Mia Boyka (Марии Бойко), "Банк" музыкантов Icegergert (Георгия Гергерта) и Zivert (Юлии Зиверт), а также "Сыпь, гармоника!" СДП (автора музыки Кирилла Збродова) чаще всего слушали женщины в праздничные дни с 7 по 9 марта, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Самые популярные треки по числу прослушиваний среди женщин в праздники: "Сыпь, гармоника!" - СДП, "Базовый минимум" - Sabi, Mia Boyka, "Банк" - Icegergert, Zivert", - подчеркивается по итогам исследования.
Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зацепин рассказал, в чем ИИ проигрывает музыкантам
Вчера, 11:19
Кроме того, среди самых прослушиваемых песен оказались композиции "Тону" - Hollyflame, "Жиганская" - Jakone, Kiliana, "Худи" - Джиган, Artik & Asti, Niletto, "На мурмулях" - Это Радио, "Ворона" - Кэнни, МС Дымка, "Ярмарка судеб" - Alena и "Силуэт" Вани Дмитриенко и Ани Пересильд, уточняется по результатам исследования.
Аналитики отметили, что в период праздничных дней мужчины включали музыку на 88% чаще женщин, при этом они выбирали музыку для медитаций. Женщины, в свою очередь, чаще всего слушали поп-музыку, медитативные мелодии и треки для танцев, добавляется по итогам исследования.
Девушка слушает музыку - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки
28 февраля, 10:42
 
ОбществоДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Анна Пересильд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала