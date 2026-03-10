https://ria.ru/20260310/pozhar-2079592940.html
Пожар на складе в Краснодаре ликвидировали
Пожар на складе в Краснодаре ликвидировали
Пожар на складе в Краснодаре ликвидирован, сообщили в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 10.03.2026
Пожар на складе площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре ликвидировали