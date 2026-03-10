Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Израиле получило тысячу экстренных обращений от граждан
15:04 10.03.2026
Посольство России в Израиле получило тысячу экстренных обращений от граждан
в мире
израиль
россия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, россия, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Россия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство России в Израиле получило тысячу экстренных обращений от граждан

Таразевич: посольство РФ в Израиле получило тысячу экстренных обращений граждан

Флаг Израиля
Флаг Израиля . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле получило около 1 тысячи экстренных обращений от россиян с начала эскалации вооруженного конфликта с Ираном, многие интересуются возможностью покинуть страну и спрашивают об открытии воздушного пространства, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.
"C утра 28 февраля по сегодняшнее утро фиксируем около 1 тысячи обращений. Это звонки на экстренный телефон и письма на электронную почту нашего консульского отдела. Конечно, обращений много, но в целом хочу отметить, что по сравнению с июнем прошлого года граждане спокойнее и взвешеннее относятся к ситуации. Вопросы касаются того, как можно покинуть Израиль в нынешней ситуации, и когда мы ожидаем открытие воздушного пространства. Спрашивают о работе консульского отдела", - рассказала Таразевич.
По словам дипломата, консульский отдел продолжает рекомендовать гражданам при возможности покинуть Израиль и неукоснительно следовать указаниям израильской службы гражданской обороны.
Посольство в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах
