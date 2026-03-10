Посольство России в Израиле получило тысячу экстренных обращений от граждан

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле получило около 1 тысячи экстренных обращений от россиян с начала эскалации вооруженного конфликта с Ираном, многие интересуются возможностью покинуть страну и спрашивают об открытии воздушного пространства, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.