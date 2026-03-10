Посольство в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле не получало данных о россиянах, которые могли пострадать при ракетных обстрелах со стороны Ирана или ливанского движения "Хезболлах", сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Государстве Израиль Екатерина Таразевич.

"Мы постоянно отслеживаем ситуацию и находимся в контакте с израильскими властями, в первую очередь с министерством иностранных дел. Они обещали оперативно нас информировать. Пока мы не получали никакой информации, наших граждан ничего не коснулось. Сообщений от наших соотечественников мы тоже не получали. Пока все живы и здоровы", - сказала агентству Таразевич.