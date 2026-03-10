Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах
15:03 10.03.2026
Посольство в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах
в мире
иран
россия
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, россия, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле не получало данных о россиянах, которые могли пострадать при ракетных обстрелах со стороны Ирана или ливанского движения "Хезболлах", сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Государстве Израиль Екатерина Таразевич.
"Мы постоянно отслеживаем ситуацию и находимся в контакте с израильскими властями, в первую очередь с министерством иностранных дел. Они обещали оперативно нас информировать. Пока мы не получали никакой информации, наших граждан ничего не коснулось. Сообщений от наших соотечественников мы тоже не получали. Пока все живы и здоровы", - сказала агентству Таразевич.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
