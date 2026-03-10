https://ria.ru/20260310/posol-2079722455.html
Посол Ирана обвинил Европу в двойных стандартах
Посол Ирана обвинил Европу в двойных стандартах
Посол Ирана Ядегари: Европа придерживается двойных стандартов в вопросах права
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европейские страны придерживаются двойных стандартов в вопросах международного права, заявил посол Ирана в Киргизии Голам Хоссейн Ядегари, комментируя убийство девочек в иранской школе 28 февраля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
в интервью РИА Новости заявляла, что отсутствие должной реакции со стороны Запада на убийство девочек в иранской школе носит чудовищный характер.
"Ожидалось, что все государства осудят это военное преступление и незамедлительно выразят реакцию и протест. К сожалению, со стороны европейских стран не последовало соответствующей реакции. Это показывает, что в вопросах международного права они придерживаются двойных стандартов", - сказал Ядегари в интервью Sputnik Кыргызстан
.
По его словам, Европа
ослабла и не может открыто высказывать позицию, если она расходится с позицией США
. Ядегари также подчеркнул, что европейские страны до сих пор не осудили нападение США и Израиля
на Иран
.
"Европа часто заявляет о своей приверженности правам человека, однако складывается впечатление, что эти ценности применяются лишь тогда, когда речь идет об их собственных интересах", - добавил он.
Посол также заявил, что США и Израиль рассчитывали на хаос и страх населения в результате своей атаки, однако просчитались, ведь люди вышли на митинги в поддержку властей республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
.
Президент России Владимир Путин
заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.