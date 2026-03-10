Посол Ирана обвинил Европу в двойных стандартах

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европейские страны придерживаются двойных стандартов в вопросах международного права, заявил посол Ирана в Киргизии Голам Хоссейн Ядегари, комментируя убийство девочек в иранской школе 28 февраля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости заявляла, что отсутствие должной реакции со стороны Запада на убийство девочек в иранской школе носит чудовищный характер.

"Ожидалось, что все государства осудят это военное преступление и незамедлительно выразят реакцию и протест. К сожалению, со стороны европейских стран не последовало соответствующей реакции. Это показывает, что в вопросах международного права они придерживаются двойных стандартов", - сказал Ядегари в интервью Sputnik Кыргызстан

По его словам, Европа ослабла и не может открыто высказывать позицию, если она расходится с позицией США . Ядегари также подчеркнул, что европейские страны до сих пор не осудили нападение США и Израиля на Иран

"Европа часто заявляет о своей приверженности правам человека, однако складывается впечатление, что эти ценности применяются лишь тогда, когда речь идет об их собственных интересах", - добавил он.

Посол также заявил, что США и Израиль рассчитывали на хаос и страх населения в результате своей атаки, однако просчитались, ведь люди вышли на митинги в поддержку властей республики.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока . В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи