Посол Ирана обвинил Европу в двойных стандартах - РИА Новости, 10.03.2026
15:52 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/posol-2079722455.html
Посол Ирана обвинил Европу в двойных стандартах
в мире, иран, сша, израиль, мария захарова, али хаменеи, владимир путин, sputnik кыргызстан
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европейские страны придерживаются двойных стандартов в вопросах международного права, заявил посол Ирана в Киргизии Голам Хоссейн Ядегари, комментируя убийство девочек в иранской школе 28 февраля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости заявляла, что отсутствие должной реакции со стороны Запада на убийство девочек в иранской школе носит чудовищный характер.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Посол Ирана в КНР рассказал, когда Тегеран сможет вернуться к переговорам
Вчера, 08:25
"Ожидалось, что все государства осудят это военное преступление и незамедлительно выразят реакцию и протест. К сожалению, со стороны европейских стран не последовало соответствующей реакции. Это показывает, что в вопросах международного права они придерживаются двойных стандартов", - сказал Ядегари в интервью Sputnik Кыргызстан.
По его словам, Европа ослабла и не может открыто высказывать позицию, если она расходится с позицией США. Ядегари также подчеркнул, что европейские страны до сих пор не осудили нападение США и Израиля на Иран.
"Европа часто заявляет о своей приверженности правам человека, однако складывается впечатление, что эти ценности применяются лишь тогда, когда речь идет об их собственных интересах", - добавил он.
Посол также заявил, что США и Израиль рассчитывали на хаос и страх населения в результате своей атаки, однако просчитались, ведь люди вышли на митинги в поддержку властей республики.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Посол Ирана назвал самую большую ошибку США и Израиля при нападении на Иран
6 марта, 22:29
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями
Вчера, 15:25
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
