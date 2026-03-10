Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Стокгольме провел беседу в шведском МИД
16:41 10.03.2026
Посол России в Стокгольме провел беседу в шведском МИД
Посол России в Стокгольме провел беседу в шведском МИД
Посол России в Стокгольме Сергей Беляев был вызван в шведский МИД, сообщило во вторник ведомство.
Посол России в Стокгольме провел беседу в шведском МИД

Посол России Беляев был вызван в шведский МИД

Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев был вызван в шведский МИД, сообщило во вторник ведомство.
"Министерство иностранных дел 9 марта вызвало посла России в Стокгольме", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
МИД Швеции осуществил устный демарш перед послом России
7 марта, 18:37
7 марта, 18:37
Как уточнили в МИД, посол был вызван в связи с якобы атаками России на гражданскую инфраструктуру на Украине, хотя в РФ не раз заявляли, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.
Посольство России в Стокгольме в свою очередь прокомментировало РИА Новости вызов посла.
"Единственный комментарий, который мы можем дать, - как и говорил президент Владимир Путин: цели СВО будут достигнуты, будь то военным или дипломатическим путем", - сказали в дипмиссии.
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами
9 марта, 13:47
9 марта, 13:47
 
