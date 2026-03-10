https://ria.ru/20260310/posol--2079742083.html
Посол России в Стокгольме провел беседу в шведском МИД
Посол России в Стокгольме провел беседу в шведском МИД - РИА Новости, 10.03.2026
Посол России в Стокгольме провел беседу в шведском МИД
Посол России в Стокгольме Сергей Беляев был вызван в шведский МИД, сообщило во вторник ведомство. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:41:00+03:00
2026-03-10T16:41:00+03:00
2026-03-10T16:46:00+03:00
в мире
россия
стокгольм (город)
украина
сергей беляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260307/shvetsiya-2079260058.html
https://ria.ru/20260309/shvetsija-2079511781.html
россия
стокгольм (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, стокгольм (город), украина, сергей беляев
В мире, Россия, Стокгольм (город), Украина, Сергей Беляев
Посол России в Стокгольме провел беседу в шведском МИД
Посол России Беляев был вызван в шведский МИД