Появились подробности поиска пропавших детей в Звенигороде
Появились подробности поиска пропавших детей в Звенигороде
Порядка шести километров береговой линии исследовали поисковики пешком с начала поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:33:00+03:00
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
Появились подробности поиска пропавших детей в Звенигороде
Поисковики "Спас Града" исследовали около шести км береговой линии в Звенигороде