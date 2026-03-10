Появились подробности поиска пропавших детей в Звенигороде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Порядка шести километров береговой линии исследовали поисковики пешком с начала поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"По береговой линии - порядка шести километров пешими. Работы по воде - чуть больше четырех километров", - рассказали в "Спас Граде".

По словам собеседника агентства, берега реки продолжают осматриваться волонтерами и спасателями в круглосуточном режиме.