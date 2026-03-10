Мониторинг ситуации в месте поисков детей в Подмосковье ведется онлайн

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мониторинг ситуации в месте поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, ведется в онлайн-режиме, специалисты отсматривают видео с коптера и оперативно предупреждают группы о сходе больших льдин, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В отряде отметили, что от направления БПЛА во вторник задействованы три пилота. Их основными задачами являются осмотр реки и мониторинг схода льда вверх по течению для обеспечения безопасности групп на воде.

"Мониторинг ведется в онлайн-режиме: специалисты отсматривают видео с коптера и оперативно предупреждают группы о сходе больших льдин, чтобы гарантировать безопасность работ на воде", - рассказали в "ЛизаАлерт".