Мониторинг ситуации в месте поисков детей в Подмосковье ведется онлайн
Мониторинг ситуации в месте поисков детей в Подмосковье ведется онлайн - РИА Новости, 10.03.2026
Мониторинг ситуации в месте поисков детей в Подмосковье ведется онлайн
10.03.2026
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звенигород
москва
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мониторинг ситуации в месте поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, ведется в онлайн-режиме, специалисты отсматривают видео с коптера и оперативно предупреждают группы о сходе больших льдин, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В отряде отметили, что от направления БПЛА во вторник задействованы три пилота. Их основными задачами являются осмотр реки и мониторинг схода льда вверх по течению для обеспечения безопасности групп на воде.
"Мониторинг ведется в онлайн-режиме: специалисты отсматривают видео с коптера и оперативно предупреждают группы о сходе больших льдин, чтобы гарантировать безопасность работ на воде", - рассказали в "ЛизаАлерт".
По данным регионального главка МЧС
, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.