Поиски пропавших в Звенигороде детей не дают результата
Судьба пропавших в Звенигороде детей остается неизвестной, поисковые работы, которые ведут круглосуточно, не дают результата, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:38:00+03:00
происшествия
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
