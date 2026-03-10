Поиски пропавших в Звенигороде детей не дают результата

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Судьба пропавших в Звенигороде детей остается неизвестной, поисковые работы, которые ведут круглосуточно, не дают результата, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"В круглосуточном режиме осматривают берега реки... Судьба троих детей остается неизвестной, к большому сожалению. Делаем все возможное, но пока все поисковые работы результатов никаких не дают", - рассказали в "Спас Граде".