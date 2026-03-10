Рейтинг@Mail.ru
К поискам пропавших в Звенигороде детей подключится отряд "Центроспас" - РИА Новости, 10.03.2026
13:04 10.03.2026 (обновлено: 14:50 10.03.2026)
К поискам пропавших в Звенигороде детей подключится отряд "Центроспас"
К поискам пропавших в Звенигороде детей подключится отряд "Центроспас" - РИА Новости, 10.03.2026
К поискам пропавших в Звенигороде детей подключится отряд "Центроспас"
Отряд "Центроспас" подключится к поиску детей, пропавших в Звенигороде, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
жуковский
одинцово
андрей иванов
центроспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звенигород
москва
жуковский
одинцово
звенигород
москва
происшествия, жуковский, одинцово, андрей иванов, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), звенигород, москва
Происшествия, Жуковский, Одинцово, Андрей Иванов, Центроспас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Звенигород, Москва
К поискам пропавших в Звенигороде детей подключится отряд "Центроспас"

Жителей Подмосковья попросили не искать пропавших детей самостоятельно

© Фото : СПАС ГРАД Национального центра помощи по МО/ВКонтактеПоиск пропавших подростков в Звенигороде
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : СПАС ГРАД Национального центра помощи по МО/ВКонтакте
Поиск пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Отряд "Центроспас" подключится к поиску детей, пропавших в Звенигороде, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
"Я <...> лично обратился к отряду "Центроспас" из Жуковского, они подключатся к поисковым работам", — написал он в Telegram-канале.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Появились подробности поиска пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 12:33
По его словам, зону поиска расширили, продолжается работа водолазов, осматривается береговая линия. Специалисты также используют погружные камеры и обследуют акваторию.
Иванов призвал местных жителей не пытаться искать детей самостоятельно и доверить это специалистам. Если понадобится помощь волонтеров, об этом сообщат дополнительно, добавил он.
Как рассказали в МЧС, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков 7 марта ушли гулять и не вернулись. Их видели в районе реки Москвы, на берегу нашли следы и личные вещи. При поисках особое внимание уделяется акватории реки.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Спас Град" рассказал, как ищут детей в Звенигороде под водой
Вчера, 12:42
 
ПроисшествияЖуковскийОдинцовоАндрей ИвановЦентроспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗвенигородМосква
 
 
