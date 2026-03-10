https://ria.ru/20260310/poisk-2079677300.html
К поискам пропавших в Звенигороде детей подключится отряд "Центроспас"
Отряд "Центроспас" подключится к поиску детей, пропавших в Звенигороде, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. РИА Новости, 10.03.2026
