Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве - РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве сохраниться минимум до 15 марта, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:22:00+03:00
общество
москва
россия
людмила паршина
гидрометцентр
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве
РИА Новости: теплая погода в Москве продержится до 15 марта