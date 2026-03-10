Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве - РИА Новости, 10.03.2026
23:22 10.03.2026
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве сохраниться минимум до 15 марта, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:22:00+03:00
2026-03-10T23:22:00+03:00
общество, москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве

РИА Новости: теплая погода в Москве продержится до 15 марта

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВесенняя погода в Москве
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Весенняя погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Теплая погода в Москве сохраниться минимум до 15 марта, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Ранее она рассказала РИА Новости, что температура на улицах Москвы в течение недели будет более чем на пять градусов выше нормы, что больше соответствует началу апреля.
"Потепление, предварительно, продлится до конца недели, до 15 марта. Не факт, что эта волна тепла закончится, может, и дальше продлится. К моменту, до которого мы можем прогнозировать, она сохранится", - сказала Паршина.
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве
ОбществоМоскваРоссияЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
