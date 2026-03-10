https://ria.ru/20260310/pogoda-2079771475.html
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве - РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве
Температура на улицах Москвы в течение недели будет на более чем пять градусов выше нормы, что больше соответствует началу апреля, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве
Паршина: апрельская погода ожидается в Москве в ближайшие дни