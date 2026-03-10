Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Температура на улицах Москвы в течение недели будет на более чем пять градусов выше нормы, что больше соответствует началу апреля, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.