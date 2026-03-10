Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве - РИА Новости, 10.03.2026
18:11 10.03.2026
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве
общество, москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр, Погода
Синоптик рассказала об апрельской погоде в Москве

Паршина: апрельская погода ожидается в Москве в ближайшие дни

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВесенняя погода в Москве
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Весенняя погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Температура на улицах Москвы в течение недели будет на более чем пять градусов выше нормы, что больше соответствует началу апреля, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Температура будет на пять с лишним градусов выше нормы (в ближайшие дни – ред.). Погода будет соответствовать началу апреля", - сказала Паршина.
Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион"
Вчера, 12:18
 
ОбществоМоскваРоссияЛюдмила ПаршинаГидрометцентрПогода
 
 
