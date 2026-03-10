https://ria.ru/20260310/pogoda-2079608399.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Температура воздуха в Москве в среду поднимется до плюс 8 градусов, ночью ожидаются заморозки до минус 1 градуса и гололедица, сообщил ведущий специалист центра РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик Леус: потепление до плюс 10 градусов придет в Москву в среду