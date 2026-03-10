Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в среду поднимется до плюс 8 градусов, ночью ожидаются заморозки до минус 1 градуса и гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что во вторник температура воздуха в столице составит плюс 6 - плюс 8 градусов, по области - от 4 до 9 градусов тепла. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы.