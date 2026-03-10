Стало известно, сколько россиян планируют искать подработку

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более трети опрошенных россиян (38%) планируют искать подработку этой весной, чаще всего такие планы возникают у представителей сфер строительства (45%) и ритейла (40%), следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Этой весной искать подработку планируют 38% респондентов. Чаще всего об этом сообщали представители сфер строительства (45%) и ритейла (40%)", - говорится в исследовании.

Уточняется, что подработку также планируют найти работники агропрома, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии (по 33%). В медицине о дополнительном доходе задумываются 30% респондентов, в сфере IT и телекома - 28%.

Чаще всего подработку планируют искать в сфере продаж и закупок (19%), строительстве (16%), транспорте и логистике (12%). Производство, агропром и бытовые услуги набрали по 11%, IT и телеком - 10%, управление персоналом и ритейл - по 9%.