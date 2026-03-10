Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько россиян планируют искать подработку - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/podrabotka-2079593189.html
Стало известно, сколько россиян планируют искать подработку
Стало известно, сколько россиян планируют искать подработку - РИА Новости, 10.03.2026
Стало известно, сколько россиян планируют искать подработку
Более трети опрошенных россиян (38%) планируют искать подработку этой весной, чаще всего такие планы возникают у представителей сфер строительства (45%) и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T02:48:00+03:00
2026-03-10T02:48:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:263:5001:3076_1920x0_80_0_0_511e3e3a400518d4be7bd3725e7824c8.jpg
https://ria.ru/20260218/vakansii-2075093356.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_275:0:4724:3337_1920x0_80_0_0_472650db6e18d375323ebefbadf7cf81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Стало известно, сколько россиян планируют искать подработку

РИА Новости: более трети россиян планируют искать подработку

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Fotolia / undrey
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более трети опрошенных россиян (38%) планируют искать подработку этой весной, чаще всего такие планы возникают у представителей сфер строительства (45%) и ритейла (40%), следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Этой весной искать подработку планируют 38% респондентов. Чаще всего об этом сообщали представители сфер строительства (45%) и ритейла (40%)", - говорится в исследовании.
Уточняется, что подработку также планируют найти работники агропрома, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии (по 33%). В медицине о дополнительном доходе задумываются 30% респондентов, в сфере IT и телекома - 28%.
Чаще всего подработку планируют искать в сфере продаж и закупок (19%), строительстве (16%), транспорте и логистике (12%). Производство, агропром и бытовые услуги набрали по 11%, IT и телеком - 10%, управление персоналом и ритейл - по 9%.
Исследование проводилось с 23 по 26 февраля среди более чем 3,2 тысячи россиян.
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Названы самые востребованные вакансии для подростков в России
18 февраля, 02:25
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала