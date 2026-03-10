Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год с 2% до 1,8%.

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда ( МВФ ) Джули Козак 19 февраля сообщила, что Украина испытывает сбои в экономической активности, рост ВВП в 2025 году оценивается менее чем в 2%.

НБУ умеренно ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2026 год – с 2% до 1,8%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.

Регулятор отметил, что постоянные отключения света ограничили производственные возможности бизнеса. На фоне миграции населения и мобилизации сохраняется дефицит работников на рынке труда.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.