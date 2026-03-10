Рейтинг@Mail.ru
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год
05:28 10.03.2026 (обновлено: 06:35 10.03.2026)
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год - РИА Новости, 10.03.2026
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год с 2% до 1,8%. РИА Новости, 10.03.2026
экономика
украина
киев
нацбанк украины
мвф
украина
киев
2026
экономика, украина, киев, нацбанк украины, мвф
Экономика, Украина, Киев, Нацбанк Украины, МВФ
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год

Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год до 1,8%

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2026 год с 2% до 1,8%.
Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак 19 февраля сообщила, что Украина испытывает сбои в экономической активности, рост ВВП в 2025 году оценивается менее чем в 2%.
"НБУ умеренно ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2026 год – с 2% до 1,8%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
Регулятор отметил, что постоянные отключения света ограничили производственные возможности бизнеса. На фоне миграции населения и мобилизации сохраняется дефицит работников на рынке труда.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
ЭкономикаУкраинаКиевНацбанк УкраиныМВФ
 
 
