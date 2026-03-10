Рейтинг@Mail.ru
Правкомиссия одобрила поправки к закону об электронной подписи
12:50 10.03.2026
Правкомиссия одобрила поправки к закону об электронной подписи
Правкомиссия одобрила поправки к закону об электронной подписи
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону "Об электронной подписи", в том числе урегулирована выдача сертификатов
россия
Правкомиссия одобрила поправки к закону об электронной подписи

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону "Об электронной подписи", в том числе урегулирована выдача сертификатов международным организациям и установлены способы идентификации заявителей, включая биометрию, сообщил РИА Новости источник.
"Одобрено", - сказал собеседник агентства.
Согласно поправкам, установлены способы идентификации заявителей - российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, включая дистанционную идентификацию через единую биометрическую систему. Для иностранных документов требуется нотариально заверенный перевод.
Также введен механизм прекращения действия сертификата представителя по обращению уполномоченного лица, закреплено применение единой формы доверенности на "Госуслугах" с возможностью использования дополнительных форм. А при выдаче сертификата лицу, действующему от имени банкрота, не проверяется достоверность адреса; запись о недостоверности не является основанием для отказа.
Кроме того, теперь понятие "юридическое лицо" дополнено международными организациями, их представительствами и обособленными подразделениями. Уточнен состав сведений в сертификатах: для российских лиц указывается имя, включая фамилию и отчество, для иностранных и международных организаций – наименование, адрес в РФ, ИНН, КПП.
Согласно поправкам, при выдаче сертификатов международным организациям владельцем указывается уполномоченное лицо. При автоматическом создании подписи физлицо не указывается, но назначается ответственное лицо. Для руководителей филиалов и представительств предусмотрены особенности выдачи сертификатов через ФНС.
В свою очередь доверенность должна быть подписана квалифицированной электронной подписью доверителя, уполномоченного лица или нотариуса.
Законопроектом вносятся комплексные изменения в ФЗ "Об электронной подписи", направленные на урегулирование порядка создания, выдачи и использования сертификатов ключей проверки электронной подписи международными организациями, их представительствами и иными обособленными подразделениями, а также на уточнение требований к идентификации заявителей и содержанию сертификатов.
