В Подольске пьяный водитель устроил погоню с полицией
В Подольске пьяный водитель устроил погоню с полицией - РИА Новости, 10.03.2026
В Подольске пьяный водитель устроил погоню с полицией
Водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил погоню с полицией в подмосковном Подольске, на мужчину составили несколько административных протоколов,... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
подольск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
подольск
В Подольске пьяный водитель устроил погоню с полицией
В Подольске задержали пьяного водителя, устроившего погоню с полицией
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил погоню с полицией в подмосковном Подольске, на мужчину составили несколько административных протоколов, сообщили
в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что ночью 9 марта сотрудники патрульно-постовой службы в ходе патрулирования на улице Комсомольской заметили автомобиль, который ехал с выключенными фарами, и подали водителю сигнал об остановке для проверки документов, однако он не остановился. Полицейские начали преследование и запросили подкрепление.
"Во время погони водитель нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу другим участникам движения, при этом сотрудники Госавтоинспекции и ППС неоднократно предупреждали о своем намерении применить для остановки машины огнестрельное оружие, однако он продолжил попытки скрыться", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что полицейские предупредительно выстрелили вверх и несколько раз прицельно по колесам, после чего автомобиль остановился. В результате происшествия пострадавших нет.
Правонарушитель был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался 19-летний местный житель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
"В отношении гражданина составлены протоколы по признакам административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8, 12.12, 12.55 и 12.37 КоАП РФ", - заключили в ведомстве.