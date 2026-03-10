В Подольске пьяный водитель устроил погоню с полицией

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил погоню с полицией в подмосковном Подольске, на мужчину составили несколько административных протоколов, Водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил погоню с полицией в подмосковном Подольске, на мужчину составили несколько административных протоколов, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что ночью 9 марта сотрудники патрульно-постовой службы в ходе патрулирования на улице Комсомольской заметили автомобиль, который ехал с выключенными фарами, и подали водителю сигнал об остановке для проверки документов, однако он не остановился. Полицейские начали преследование и запросили подкрепление.

"Во время погони водитель нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу другим участникам движения, при этом сотрудники Госавтоинспекции и ППС неоднократно предупреждали о своем намерении применить для остановки машины огнестрельное оружие, однако он продолжил попытки скрыться", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что полицейские предупредительно выстрелили вверх и несколько раз прицельно по колесам, после чего автомобиль остановился. В результате происшествия пострадавших нет.

Правонарушитель был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался 19-летний местный житель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.