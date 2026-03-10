https://ria.ru/20260310/podolsk-2079612634.html
В Подольске загорелся медицинский центр
В Подольске загорелся медицинский центр - РИА Новости, 10.03.2026
В Подольске загорелся медицинский центр
Мединский центр горит в подмосковном Подольске, открытое горение ликвидировано, сообщили в ГКУ "Мособлпожспас". РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:04:00+03:00
2026-03-10T09:04:00+03:00
2026-03-10T09:09:00+03:00
происшествия
подольск
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20260309/vozgoranie-2079538994.html
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, мособлпожспас
Происшествия, Подольск, Мособлпожспас
В Подольске загорелся медицинский центр
В Подольске начался пожар в медицинском центре