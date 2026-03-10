Рейтинг@Mail.ru
В Подольске загорелся медицинский центр
09:04 10.03.2026 (обновлено: 09:09 10.03.2026)
В Подольске загорелся медицинский центр
В Подольске загорелся медицинский центр
происшествия, подольск, мособлпожспас
Происшествия, Подольск, Мособлпожспас
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мединский центр горит в подмосковном Подольске, открытое горение ликвидировано, сообщили в ГКУ "Мособлпожспас".
"Утро началось с тревожного сигнала: в Подольске загорелся медицинский центр. Очевидцы сообщили, что из пристройки первого этажа идет дым... Благодаря слаженности действий и профессионализму пожарных, возгорание было оперативно локализовано. В кратчайшие сроки открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
