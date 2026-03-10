https://ria.ru/20260310/podmoskove-2079664162.html
В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном сбыте вина
происшествия, россия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские полицейские задержали группу подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте вина, при обысках обнаружили более 4,2 тысячи литров готового к продаже товара и более 30 тонн спиртного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Производство располагалось в подсобных помещениях на территории нескольких населенных пунктов Московской области
. Предварительно установлено, что организатором криминального бизнеса стал владелец одного из кафе. Кустарно произведенные спиртосодержащие жидкости разливали по бутылкам и продавали в мелкие торговые объекты и заведения общепита", - написала официальный представитель МВД в своем канале на платформе Max
.
Волк
добавила, что при обысках полицейские обнаружили резервуары со спиртным объемом более 30 тонн, а также более 4,2 тысячи литров готового к продаже товара без маркировки.
Правоохранители изъяли оборудование, тару, этикетки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Продукцию, которая изготавливалась в антисанитарных условиях, направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статьями 171.1 УК РФ
(производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства).