В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном сбыте вина

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские полицейские задержали группу подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте вина, при обысках обнаружили более 4,2 тысячи литров готового к продаже товара и более 30 тонн спиртного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.