В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном сбыте вина - РИА Новости, 10.03.2026
12:20 10.03.2026
В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном сбыте вина
В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном сбыте вина - РИА Новости, 10.03.2026
В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном сбыте вина
Московские полицейские задержали группу подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте вина, при обысках обнаружили более 4,2 тысячи литров готового к продаже... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:20:00+03:00
2026-03-10T12:20:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном сбыте вина

В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте вина

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские полицейские задержали группу подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте вина, при обысках обнаружили более 4,2 тысячи литров готового к продаже товара и более 30 тонн спиртного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Производство располагалось в подсобных помещениях на территории нескольких населенных пунктов Московской области. Предварительно установлено, что организатором криминального бизнеса стал владелец одного из кафе. Кустарно произведенные спиртосодержащие жидкости разливали по бутылкам и продавали в мелкие торговые объекты и заведения общепита", - написала официальный представитель МВД в своем канале на платформе Max.
Волк добавила, что при обысках полицейские обнаружили резервуары со спиртным объемом более 30 тонн, а также более 4,2 тысячи литров готового к продаже товара без маркировки.
Правоохранители изъяли оборудование, тару, этикетки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Продукцию, которая изготавливалась в антисанитарных условиях, направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статьями 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Подмосковье ликвидировали подпольное производство жидкости для вейпов
10 февраля, 10:36
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Ирина Волк
 
 
