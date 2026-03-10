Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о трех пропавших в Подмосковье детях - РИА Новости, 10.03.2026
10:40 10.03.2026 (обновлено: 11:00 10.03.2026)
Появились подробности о трех пропавших в Подмосковье детях
Появились подробности о трех пропавших в Подмосковье детях
Появились подробности о трех пропавших в Подмосковье детях

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Трех пропавших в Подмосковье детей могло затянуть течением реки под лед, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
"Поиски продолжаются. Детей могло затянуть под лед течением реки", — сказал собеседник агентства.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. Согласно свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи (шапка). В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
В МЧС рассказали о поисках троих подростков, пропавших в Звенигороде
