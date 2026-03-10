Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
12:53 10.03.2026 (обновлено: 13:00 10.03.2026)
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 10.03.2026
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, которые взлетели из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Он не назвал страны, рестрикции против которых будут отменены.
"Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Трампа по нефтяным санкциям в ходе телефонного разговора президентов России и США в понедельник.
В Кремле объяснили решение Трампа снять санкции по поставкам нефти
