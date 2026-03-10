https://ria.ru/20260310/pesov-2079673879.html
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 10.03.2026
Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть, заявил Песков
Песов: Путин и Трамп детально не обсуждали санкции США на российскую нефть