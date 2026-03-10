Рейтинг@Mail.ru
13:07 10.03.2026
Решения проблем из-за ограничений связи будут предлагаться, заявил Песков
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Решения проблем из-за ограничений связи будут предлагаться, заявил Песков

Песков: решения проблем из-за ограничений связи будут постепенно предлагаться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решения проблем, сопутствующих ограничениям связи в ряде городов РФ, будут предлагаться по мере анализа ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере того, как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
Он отметил, что темы добавления в белые списки тех или иных ресурсов возникают в разных контекстах. В том числе, вопрос обсуждался на прямой линии президента РФ Владимира Путина, после чего, обсуждаемые ресурсы были внесены в белый список.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
 
 
