Модальности по прекращению огня на Украине хорошо понятны, заявил Песков
Модальности по прекращению огня на Украине хорошо понятны, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
Модальности по прекращению огня на Украине хорошо понятны, заявил Песков
Все модальности, которые связаны с прекращением огня на Украине, всем уже хорошо понятны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
Модальности по прекращению огня на Украине хорошо понятны, заявил Песков
