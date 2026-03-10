Рейтинг@Mail.ru
13:00 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/peskov-2079675781.html
Все стороны заинтересованы в переговорах по Украине, заявил Песков
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все стороны, в том числе Россия, заинтересованы в продолжении трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, формат нужно продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник вечером между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.
"Главная конкретика - это то, что трехсторонний формат нужно продолжать, именно трехсторонний. В нем все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия. Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям, мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, появилась ли какая-то конкретика по поводу продолжения трехсторонних переговоров по регулированию на Украине после вчерашнего разговора Путина и Трампа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Переговоры по Украине откладываются из-за Ирана, утверждает Зеленский
9 марта, 21:22
 
