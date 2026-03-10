Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, заявил Песков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, как и всегда это делает, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как, собственно, это всегда делает", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.