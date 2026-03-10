https://ria.ru/20260310/peskov-2079672862.html
Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, заявил Песков
Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, заявил Песков
Президент России Владимир Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, как и всегда это делает, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:52:00+03:00
2026-03-10T12:52:00+03:00
2026-03-10T12:58:00+03:00
владимир путин
россия
италия
милан
дмитрий песков
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
https://ria.ru/20260310/peskov-2079673184.html
россия
италия
милан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, италия, милан, дмитрий песков, паралимпийские игры
Владимир Путин, Россия, Италия, Милан, Дмитрий Песков, Паралимпийские игры
Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, заявил Песков
Песков: Путин будет поздравлять российских паралимпийцев