Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
12:52 10.03.2026 (обновлено: 12:58 10.03.2026)
Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, заявил Песков
Президент России Владимир Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, как и всегда это делает, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, как и всегда это делает, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В понедельник российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
"Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как, собственно, это всегда делает", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
