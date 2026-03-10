Все заинтересованы в скорейшем прекращении огня на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все заинтересованы в скорейшем прекращении огня на Украине, с этим трудно поспорить, последовательная позиция президента РФ Владимира Путина по Украине всем известна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.