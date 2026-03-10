Рейтинг@Mail.ru
12:51 10.03.2026 (обновлено: 12:57 10.03.2026)
Россия ценит посреднические усилия США по Украине, заявил Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. РФ ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании, Вашингтон готов продолжать их оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник вечером между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.
"Главная конкретика - это то, что трехсторонний формат нужно продолжать, именно трехсторонний. В нем все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия. Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям, мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, появилась ли какая-то конкретика по поводу продолжения трехсторонних переговоров по регулированию на Украине после вчерашнего разговора Путина и Трампа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков прокомментировал дату нового раунда переговоров по Украине
Заголовок открываемого материала