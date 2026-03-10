https://ria.ru/20260310/peskov-2079672346.html
Россия ценит посреднические усилия США по Украине, заявил Песков
Россия ценит посреднические усилия США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
Россия ценит посреднические усилия США по Украине, заявил Песков
РФ ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании, Вашингтон готов продолжать их оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:51:00+03:00
2026-03-10T12:51:00+03:00
2026-03-10T12:57:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260310/peskov-2079674174.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Россия ценит посреднические усилия США по Украине, заявил Песков
Песков: Россия ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании