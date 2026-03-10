Рейтинг@Mail.ru
Неразгаданная тайна бразильского перевала Дятлова - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/pereval-2079647664.html
Неразгаданная тайна бразильского перевала Дятлова
Неразгаданная тайна бразильского перевала Дятлова - РИА Новости, 10.03.2026
Неразгаданная тайна бразильского перевала Дятлова
Жуткий случай произошел в Бразилии в августе 1966 года у холма Винтен, пресса окрестила его "делом о мертвецах в свинцовых масках". Трагедия до боли напоминает... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:56:00+03:00
2026-03-10T17:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918713685_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_72d80567790b593d3d3479d0ff409164.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918713685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_66aa5b8b831afdd7e22890cc61f4e310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Неразгаданная тайна бразильского перевала Дятлова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТурист в сопках неподалеку от Териберки
Турист в сопках неподалеку от Териберки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Турист в сопках неподалеку от Териберки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Жуткий случай произошел в Бразилии в августе 1966 года у холма Винтен, пресса окрестила его "делом о мертвецах в свинцовых масках". Трагедия до боли напоминает произошедшее с группой Дятлова.
Полиция тогда так и не пришла к однозначному выводу — официального объяснения случившемуся нет до сих пор.

Страшная находка у холма в Бразилии

Когда 18-летний Жоржи да Коста Алвес решил пойти запускать воздушного змея, выбрав для этого живописные окрестности холма Винтен в штате Рио-де-Жанейро, он вряд ли ожидал, с каким кошмаром ему предстоит столкнуться.
Молодой человек обнаружил на склоне холма два мужских трупа и сразу же позвонил в полицию.
Прибывшие на место сотрудники обнаружили шокирующую картину: на срезанных листьях лежали двое мертвых мужчин. Оба тела лежали прямо, руки вдоль пояса. Личности установили быстро — мужчинами оказались 32-летний Мануэль Перейра да Крус и 34-летний Мигель Жозе Виана, радиомеханики.
Удивительно, но не было обнаружено никаких признаков борьбы или насильственной смерти.
Одеты они были в брюки, пиджаки и кожаные туфли — совершенно нетипичную одежду для прогулок по бразильским холмам. На их лицах были надеты свинцовые маски, причем без вырезов для глаз.
На месте трагедии были найдены различные предметы, которые принадлежали погибшим: бутылка воды, пакет с двумя полотенцами, деньги, карандаш и записная книжка. В ней полицейские смогли найти очень интересную деталь.
© Fotolia / nenetusЗаписная книжка
Записная книжка - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Fotolia / nenetus
Записная книжка

Загадочная записка

Правда, эта деталь не облегчила работу полиции, а наоборот, еще сильнее запутала дело.
"16:30. Прибыть в назначенное место.
18:30. Принять капсулу после [начала] действия.
Защитить металлы, ожидать сигнал, маска".
Полиция пришла к выводу, что данная заметка была частью какого-то более масштабного плана двух мужчин, однако точных данных про обстоятельства гибели обнаружить не удалось.
Самой большой тайной стали свинцовые "очки". Полиция смогла установить, что двое мужчин, работавших радиомеханиками, самостоятельно их сделали на своем рабочем месте. Маски были вырезаны из листового металла и не имели прорезей для глаз. Их предназначение выяснить так и не удалось.

"Секретная миссия"

Бразильской полиции удалось более-менее детально восстановить последние дни жизни Мануэла и Мигеля.
16 августа Мануэл Перейра да Крус сообщил своей жене, что собирается со своим напарником в Сан-Паулу для покупки необходимых радиодеталей — с собой они берут приблизительно тысячу долларов в современном эквиваленте.
Уже 17-го числа в половине третьего они прибыли на автовокзал города Нитероя, где купили непромокаемые плащи — в то время шли дожди. Затем они зашли в близлежащий бар, где купили одну бутылку воды и пообещали вернуть пустую бутылку назад в бар. Это говорило в пользу того, что мужчины не собирались покончить с собой и не ожидали, что могут умереть.
В последний раз двух радиотехников заметили, когда они поднимались на холм, где позже и обнаружили их тела.
В ходе расследования выяснилось, что оба напарника увлекались уфологией и спиритизмом. Близкие рассказывали, что "уфологи" неоднократно упоминали о "секретной миссии" и "финальном тесте", но без каких-то подробностей.

Версии случившегося

Странные обстоятельства гибели и увлечение мужчин уфологией сразу же породили разговоры о том, что тут могут быть замешаны НЛО и пришельцы, однако никаких материальных свидетельств "контакта" обнаружено не было.
© Fotolia / adrenalinapuraВнеземная жизнь
Внеземная жизнь - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Fotolia / adrenalinapura
Внеземная жизнь
Существует и вполне "земные" объяснения. Самый первый вариант, предложенный сразу после обнаружения тел, — удар молнии. Однако патологоанатом резко опроверг версию и заявил, что на телах погибших не обнаружили характерные следы.
Второй вариант еще более прозаичен — ограбление. Некие злоумышленники, воспользовавшись доверчивостью мужчин и их увлечением уфологией, заманили их на холм, убедили выпить какие-то таблетки, а затем забрали деньги.
Мужчины брали с собой приблизительно 1000 долларов в современном эквиваленте, потратили они совсем немного — меньше 100, с их телами была обнаружена гораздо меньшая сумма. Но и этой версии подтверждений нет.
Прошло почти 60 лет с момента загадочной гибели двух "уфологов" у холма Винтен, но тайну случившегося раскрыть не удалось по сей день.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала