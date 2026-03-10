Неразгаданная тайна бразильского перевала Дятлова

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Жуткий случай произошел в Бразилии в августе 1966 года у холма Винтен, пресса окрестила его "делом о мертвецах в свинцовых масках". Трагедия до боли напоминает произошедшее с группой Дятлова.

Полиция тогда так и не пришла к однозначному выводу — официального объяснения случившемуся нет до сих пор.

Страшная находка у холма в Бразилии

Когда 18-летний Жоржи да Коста Алвес решил пойти запускать воздушного змея, выбрав для этого живописные окрестности холма Винтен в штате Рио-де-Жанейро, он вряд ли ожидал, с каким кошмаром ему предстоит столкнуться.

Молодой человек обнаружил на склоне холма два мужских трупа и сразу же позвонил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили шокирующую картину: на срезанных листьях лежали двое мертвых мужчин. Оба тела лежали прямо, руки вдоль пояса. Личности установили быстро — мужчинами оказались 32-летний Мануэль Перейра да Крус и 34-летний Мигель Жозе Виана, радиомеханики.

Удивительно, но не было обнаружено никаких признаков борьбы или насильственной смерти.

Одеты они были в брюки, пиджаки и кожаные туфли — совершенно нетипичную одежду для прогулок по бразильским холмам. На их лицах были надеты свинцовые маски, причем без вырезов для глаз.

На месте трагедии были найдены различные предметы, которые принадлежали погибшим: бутылка воды, пакет с двумя полотенцами, деньги, карандаш и записная книжка. В ней полицейские смогли найти очень интересную деталь.

Загадочная записка

Правда, эта деталь не облегчила работу полиции, а наоборот, еще сильнее запутала дело.

"16:30. Прибыть в назначенное место.

18:30. Принять капсулу после [начала] действия.

Защитить металлы, ожидать сигнал, маска".

Полиция пришла к выводу, что данная заметка была частью какого-то более масштабного плана двух мужчин, однако точных данных про обстоятельства гибели обнаружить не удалось.

Самой большой тайной стали свинцовые "очки". Полиция смогла установить, что двое мужчин, работавших радиомеханиками, самостоятельно их сделали на своем рабочем месте. Маски были вырезаны из листового металла и не имели прорезей для глаз. Их предназначение выяснить так и не удалось.

"Секретная миссия"

Бразильской полиции удалось более-менее детально восстановить последние дни жизни Мануэла и Мигеля.

16 августа Мануэл Перейра да Крус сообщил своей жене, что собирается со своим напарником в Сан-Паулу для покупки необходимых радиодеталей — с собой они берут приблизительно тысячу долларов в современном эквиваленте.

Уже 17-го числа в половине третьего они прибыли на автовокзал города Нитероя, где купили непромокаемые плащи — в то время шли дожди. Затем они зашли в близлежащий бар, где купили одну бутылку воды и пообещали вернуть пустую бутылку назад в бар. Это говорило в пользу того, что мужчины не собирались покончить с собой и не ожидали, что могут умереть.

В последний раз двух радиотехников заметили, когда они поднимались на холм, где позже и обнаружили их тела.

В ходе расследования выяснилось, что оба напарника увлекались уфологией и спиритизмом. Близкие рассказывали, что "уфологи" неоднократно упоминали о "секретной миссии" и "финальном тесте", но без каких-то подробностей.

Версии случившегося

Странные обстоятельства гибели и увлечение мужчин уфологией сразу же породили разговоры о том, что тут могут быть замешаны НЛО и пришельцы, однако никаких материальных свидетельств "контакта" обнаружено не было.

Существует и вполне "земные" объяснения. Самый первый вариант, предложенный сразу после обнаружения тел, — удар молнии. Однако патологоанатом резко опроверг версию и заявил, что на телах погибших не обнаружили характерные следы.

Второй вариант еще более прозаичен — ограбление. Некие злоумышленники, воспользовавшись доверчивостью мужчин и их увлечением уфологией, заманили их на холм, убедили выпить какие-то таблетки, а затем забрали деньги.

Мужчины брали с собой приблизительно 1000 долларов в современном эквиваленте, потратили они совсем немного — меньше 100, с их телами была обнаружена гораздо меньшая сумма. Но и этой версии подтверждений нет.