Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин довел до американского коллеги Дональда Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вчерашние переговоры лидеров.
«
"В настоящий момент такой возможности конкретизировать нет, да и нет намерений таких. Эти предложения доведены президентом до своего собеседника. Посмотрим, как дальше пойдет процесс согласования", — ответил он на вопрос о сути инициативы Москвы.
По его словам, предложения Путина по завершению конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему на столе. Россия готова содействовать мирному процессу, но необходимо согласование со многими сторонами.
Тема снятия санкций с российской нефти детально не фигурировала в разговоре, уточнил Песков. Он объяснил решение главы Белого дома снять ограничения с некоторых стран попытками стабилизировать ситуацию на глобальных рынках.
Другие заявления Пескова
- Конкретных дат и мест проведения нового раунда переговоров по урегулированию на Украине пока нет.
- Работу в трехстороннем формате нужно продолжать, в этом заинтересованы все стороны.
- Вашингтон не ставил Москве условий о прекращении огня перед продолжением переговоров.
- Спецпредставитель Стив Уиткофф контактирует с российскими коллегами, это позволяет доносить сигналы по самым чувствительным вопросам.
- Россия ценит посреднические усилия США.
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, он длился около часа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал коллеге о ситуации в зоне СВО. Также они обсудили Венесуэлу, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.