Рейтинг@Mail.ru
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 10.03.2026 (обновлено: 13:37 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/peregovory-2079676424.html
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 10.03.2026
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Президент Владимир Путин довел до американского коллеги Дональда Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана, сообщил представитель Кремля Дмитрий РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:02:00+03:00
2026-03-10T13:37:00+03:00
в мире
москва
вашингтон (штат)
владимир путин
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
дмитрий песков
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_0:124:3028:1827_1920x0_80_0_0_1751abaac2bea94de2d7e752b371433e.jpg
https://ria.ru/20260310/zvonok-2079598426.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079613189.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
москва
вашингтон (штат)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_5473bc3a4d9a41420ff3588895bbde73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, дмитрий песков, иран
В мире, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дмитрий Песков, Иран

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин довел до американского коллеги Дональда Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вчерашние переговоры лидеров.
«

"В настоящий момент такой возможности конкретизировать нет, да и нет намерений таких. Эти предложения доведены президентом до своего собеседника. Посмотрим, как дальше пойдет процесс согласования", — ответил он на вопрос о сути инициативы Москвы.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Большая беда": на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину
Вчера, 04:41
По его словам, предложения Путина по завершению конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему на столе. Россия готова содействовать мирному процессу, но необходимо согласование со многими сторонами.
Тема снятия санкций с российской нефти детально не фигурировала в разговоре, уточнил Песков. Он объяснил решение главы Белого дома снять ограничения с некоторых стран попытками стабилизировать ситуацию на глобальных рынках.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09

Другие заявления Пескова

  • Конкретных дат и мест проведения нового раунда переговоров по урегулированию на Украине пока нет.
  • Работу в трехстороннем формате нужно продолжать, в этом заинтересованы все стороны.
  • Вашингтон не ставил Москве условий о прекращении огня перед продолжением переговоров.
  • Спецпредставитель Стив Уиткофф контактирует с российскими коллегами, это позволяет доносить сигналы по самым чувствительным вопросам.
  • Россия ценит посреднические усилия США.
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, он длился около часа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал коллеге о ситуации в зоне СВО. Также они обсудили Венесуэлу, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
В миреМоскваВашингтон (штат)Владимир ПутинДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаДмитрий ПесковИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала