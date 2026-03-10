https://ria.ru/20260310/penza-2079627812.html
Жителя Пензы задержали из-за мошенничества с выдачей поддельных медсправок
2026-03-10T10:20:00+03:00
происшествия
пенза
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенза
россия
Новости
ru-RU
Происшествия, Пенза, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали жителя Пензы по подозрению в мошенничестве с выдачей поддельных медицинских справок военнослужащим, сообщили в региональных УФСБ и УМВД.
"Установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение, через имеющиеся у него связи среди медицинских работников, на регулярной основе осуществлял оформление в стационар на лечение военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, по поддельным документам, свидетельствующим о наличии у них заболеваний", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УФСБ.
В полиции уточнили, что в отношении подозреваемого 1986 года рождения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Сумма ущерба составила 11 миллионов рублей, добавили в УМВД. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.