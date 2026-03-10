Рейтинг@Mail.ru
Жителя Пензы задержали из-за мошенничества с выдачей поддельных медсправок - РИА Новости, 10.03.2026
10:20 10.03.2026
Жителя Пензы задержали из-за мошенничества с выдачей поддельных медсправок
Жителя Пензы задержали из-за мошенничества с выдачей поддельных медсправок - РИА Новости, 10.03.2026
Жителя Пензы задержали из-за мошенничества с выдачей поддельных медсправок
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали жителя Пензы по подозрению в мошенничестве с выдачей поддельных медицинских справок военнослужащим, сообщили в... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
пенза
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенза
россия
происшествия, пенза, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пенза, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Пензы задержали из-за мошенничества с выдачей поддельных медсправок

РИА Новости: пензенца задержали из-за мошенничества с поддельными медсправками

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали жителя Пензы по подозрению в мошенничестве с выдачей поддельных медицинских справок военнослужащим, сообщили в региональных УФСБ и УМВД.
"Установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение, через имеющиеся у него связи среди медицинских работников, на регулярной основе осуществлял оформление в стационар на лечение военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, по поддельным документам, свидетельствующим о наличии у них заболеваний", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УФСБ.
В полиции уточнили, что в отношении подозреваемого 1986 года рождения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сумма ущерба составила 11 миллионов рублей, добавили в УМВД. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Краснодаре задержали мужчину, повредившего 12 автомобилей на парковке
9 марта, 17:22
 
ПроисшествияПензаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
