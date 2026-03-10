Жителя Пензы задержали из-за мошенничества с выдачей поддельных медсправок

САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали жителя Пензы по подозрению в мошенничестве с выдачей поддельных медицинских справок военнослужащим, сообщили в региональных УФСБ и УМВД.

"Установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение, через имеющиеся у него связи среди медицинских работников, на регулярной основе осуществлял оформление в стационар на лечение военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, по поддельным документам, свидетельствующим о наличии у них заболеваний", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УФСБ.