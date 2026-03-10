Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не прокомментировал данные об отправке дроноводов ВСУ в Иорданию - РИА Новости, 10.03.2026
22:28 10.03.2026
Пентагон не прокомментировал данные об отправке дроноводов ВСУ в Иорданию
Пентагон не прокомментировал данные об отправке дроноводов ВСУ в Иорданию - РИА Новости, 10.03.2026
Пентагон не прокомментировал данные об отправке дроноводов ВСУ в Иорданию
В министерстве войны США отказались давать комментарии относительно сообщений СМИ со ссылкой на советника Владимира Зеленского об отправке украинских... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон не прокомментировал данные об отправке дроноводов ВСУ в Иорданию

Пентагон не стал комментировать сообщения об отправке дроноводов ВСУ в Иорданию

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. В министерстве войны США отказались давать комментарии относительно сообщений СМИ со ссылкой на советника Владимира Зеленского об отправке украинских специалистов в области дронов на одну из американских баз в Иордании.
"На данный момент у нас нет комментариев, которые мы могли бы предоставить по этому вопросу", - заявили в Пентагоне на запрос РИА Новости подтвердить соответствующие сообщения СМИ.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пентагон раскрыл географию ударов по Ирану
Вчера, 21:39
Ранее во вторник новостное агентство Рейтер сообщило, что Зеленский распорядился отправить украинских дроноводов на американскую военную базу в Иордании для оказания поддержки в отражении иранских атак на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против исламской республики.
Зеленский ранее предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране
Вчера, 16:36
 
