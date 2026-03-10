Пентагон не прокомментировал данные об отправке дроноводов ВСУ в Иорданию

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. В министерстве войны США отказались давать комментарии относительно сообщений СМИ со ссылкой на советника Владимира Зеленского об отправке украинских специалистов в области дронов на одну из американских баз в Иордании.
"На данный момент у нас нет комментариев, которые мы могли бы предоставить по этому вопросу", - заявили в Пентагоне на запрос РИА Новости подтвердить соответствующие сообщения СМИ.
Зеленский ранее предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.