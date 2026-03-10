Рейтинг@Mail.ru
Пентагон раскрыл географию ударов по Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/pentagon-2079803832.html
Пентагон раскрыл географию ударов по Ирану
Пентагон раскрыл географию ударов по Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
Пентагон раскрыл географию ударов по Ирану
Министерство войны США опубликовало карту первых десяти дней операции "Эпическая ярость" против Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:39:00+03:00
2026-03-10T21:39:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
али хаменеи
амир саид иравани
министерство обороны сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079803145.html
https://ria.ru/20260310/iran-2079802477.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, али хаменеи, амир саид иравани, министерство обороны сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Министерство обороны США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон раскрыл географию ударов по Ирану

Министерство войны США опубликовало карту операции против Ирана.

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Министерство войны США опубликовало карту первых десяти дней операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Исходя из опубликованных Пентагоном данных, ударам США и Израиля подверглось более половины территории страны. Вашингтон и Тель-Авив били в том числе по иранским ядерным объектам. Больше всего ударов было нанесено по юго-западу Ирана.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана
Вчера, 21:33
На карте также отмечены ответные атаки Тегерана по американским базам и другим объектам на территории ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, Иордании и Израиля.
Утверждается также, что 1 марта израильские ВВС достигли превосходства в небе над Тегераном, начиная с 3 марта, нет ни одного иранского военного корабля в Персидском и Оманском заливах и в Ормузском проливе, а к 9 марта из строя якобы были выведены 50 иранских кораблей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран пригрозил срывать попытки США сопроводить танкеры в Ормузском проливе
Вчера, 21:25
 
В миреИранТегеран (город)СШААли ХаменеиАмир Саид ИраваниМинистерство обороны СШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала