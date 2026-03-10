Пентагон раскрыл географию ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Министерство войны США опубликовало карту первых десяти дней операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Утверждается также, что 1 марта израильские ВВС достигли превосходства в небе над Тегераном, начиная с 3 марта, нет ни одного иранского военного корабля в Персидском и Оманском заливах и в Ормузском проливе, а к 9 марта из строя якобы были выведены 50 иранских кораблей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.