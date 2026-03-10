https://ria.ru/20260310/pentagon-2079723827.html
Хегсет призвал лидера Ирана забыть о ядерных амбициях
Хегсет призвал лидера Ирана забыть о ядерных амбициях
Глава Пентагона Пит Хегсет посоветовал новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи "прислушаться" к президенту США Дональду Трампу и отказаться от своих... РИА Новости, 10.03.2026
Хегсет призвал лидера Ирана забыть о ядерных амбициях
