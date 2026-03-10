Рейтинг@Mail.ru
Хегсет призвал лидера Ирана забыть о ядерных амбициях - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/pentagon-2079723827.html
Хегсет призвал лидера Ирана забыть о ядерных амбициях
Хегсет призвал лидера Ирана забыть о ядерных амбициях - РИА Новости, 10.03.2026
Хегсет призвал лидера Ирана забыть о ядерных амбициях
Глава Пентагона Пит Хегсет посоветовал новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи "прислушаться" к президенту США Дональду Трампу и отказаться от своих... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:55:00+03:00
2026-03-10T15:55:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
пит хегсет
али хаменеи
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071231351_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fe9d2b7bd24e4bc2ace4f958f0e598bc.jpg
https://ria.ru/20260310/pentagon-2079709982.html
https://ria.ru/20260310/khegset-2079715762.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071231351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9909933fa387f65332e273d4fadd52c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, пит хегсет, али хаменеи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет призвал лидера Ирана забыть о ядерных амбициях

Хегсет призвал лидера Ирана прислушаться к Трампу и забыть о ядерных амбициях

© AP Photo / Kevin WolfГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет посоветовал новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи "прислушаться" к президенту США Дональду Трампу и отказаться от своих ядерных амбиций.
"Новому лидеру Ирана было бы разумно прислушаться к словам нашего президента — а именно, не стремиться к обладанию ядерным оружием", - сказал он во время пресс-брифинга.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет
Вчера, 15:12
Хегсет также отметил продолжение ударов по военно-промышленному комплексу Ирана с целью долгосрочного подрыва способности Тегерана угрожать США и их союзникам в регионе и за его пределами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе
Вчера, 15:32
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампПит ХегсетАли ХаменеиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала