США рассматривают возможные сценарии защиты судов в Ормузском проливе
15:32 10.03.2026 (обновлено: 15:39 10.03.2026)
США рассматривают возможные сценарии защиты судов в Ормузском проливе
в мире, сша, ормузский пролив, дональд трамп
В мире, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
США рассматривают возможные сценарии защиты судов в Ормузском проливе

Пентагон: США рассматривают возможные сценарии защиты судов в Ормузском проливе

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают ряд возможных сценариев защиты судов в Ормузском проливе с учетом имеющихся ресурсов, заявил во вторник председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн.
"Мы рассматриваем целый ряд вариантов и будем решать проблемы по мере их поступления", - заявил Кейн на брифинге в ответ на вопрос о том, как США планируют защищать суда в проливе после обещания президента Дональда Трампа предоставить судам там военный эскорт.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Ни одно судно не зашло в порты Ирака после закрытия Ормузского пролива
9 марта, 11:34
 
