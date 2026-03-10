Рейтинг@Mail.ru
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями - РИА Новости, 10.03.2026
15:25 10.03.2026 (обновлено: 15:30 10.03.2026)
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн признал, что военная операция против Ирана будет сопряжена с... РИА Новости, 10.03.2026
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями

Генерал Кейн: операция США против Ирана будет сопряжена с трудностями

© REUTERS / Nathan HowardПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн признал, что военная операция против Ирана будет сопряжена с определенными трудностями.
"Наша работа (операция против Ирана - ред.) продолжается. Она и впредь будет сопряжена с трудностями", - сказал Кейн во время пресс-брифинга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
