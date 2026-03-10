https://ria.ru/20260310/pentagon-2079713536.html
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн признал, что военная операция против Ирана будет сопряжена с... РИА Новости, 10.03.2026
сша
иран
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями
