https://ria.ru/20260310/pentagon-2079709982.html
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет - РИА Новости, 10.03.2026
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет
Министр войны США Пит Хегсет утверждает, что вторник станет "самым масштабным" днем ударов по Ирану. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:12:00+03:00
2026-03-10T15:12:00+03:00
2026-03-10T15:18:00+03:00
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077945425_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_bfa2d318f5559b338c0cababeb98a2a5.jpg
https://ria.ru/20260310/pentagon-2079709222.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077945425_224:0:2000:1332_1920x0_80_0_0_41ff4a6d8dd8cf9fb02815d0124731c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, пит хегсет
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Пит Хегсет
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет
Глава Пентагона Хегсет: вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану