15:12 10.03.2026 (обновлено: 15:18 10.03.2026)
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
пит хегсет
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, пит хегсет
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Пит Хегсет
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет

Глава Пентагона Хегсет: вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану

© REUTERS / Elizabeth FrantzГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет утверждает, что вторник станет "самым масштабным" днем ударов по Ирану.
"Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану. Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок", - сказа Хегсет журналистам.
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран
В миреСШАИранМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаПит Хегсет
 
 
