Рейтинг@Mail.ru
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 10.03.2026 (обновлено: 15:17 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/pentagon-2079709222.html
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран - РИА Новости, 10.03.2026
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран
Соединенные Штаты проводят операцию против Ирана без колебаний и полумер и не прекратят, пока противник не будет полностью разгромлен, заявил во вторник глава... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:10:00+03:00
2026-03-10T15:17:00+03:00
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355038_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_481b6106db98f8d0b89378c191360041.jpg
https://ria.ru/20260310/pentagon-2079709982.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355038_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f6bab7a8ef2625672112ec339887d1fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран

Шеф Пентагона Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты проводят операцию против Ирана без колебаний и полумер и не прекратят, пока противник не будет полностью разгромлен, заявил во вторник глава Пентагона Пит Хегсет.
"Никаких полумер... мы сокрушаем врага, демонстрируя превосходство в техническом мастерстве и военной силе. Мы не отступим, пока враг не будет полностью и решительно повержен", - заявил он на брифинге.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет
Вчера, 15:12
 
В миреСШАИранМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала