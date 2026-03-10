https://ria.ru/20260310/pentagon-2079709222.html
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран - РИА Новости, 10.03.2026
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран
Соединенные Штаты проводят операцию против Ирана без колебаний и полумер и не прекратят, пока противник не будет полностью разгромлен, заявил во вторник глава... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:10:00+03:00
2026-03-10T15:10:00+03:00
2026-03-10T15:17:00+03:00
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355038_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_481b6106db98f8d0b89378c191360041.jpg
https://ria.ru/20260310/pentagon-2079709982.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355038_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f6bab7a8ef2625672112ec339887d1fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран
Шеф Пентагона Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран