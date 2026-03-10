Парламент Венгрии одобрил заморозку средств, конфискованных у Ощадбанка

БУДАПЕШТ, 10 мар — РИА Новости. Венгерские депутаты приняли законопроект о заморозке денег, конфискованных у украинского Ощадбанка, трансляция голосования шла на сайте парламента.
На заседании во вторник документ поддержали 124 человека из 200, 28 выступили против, девять воздержались.
В проекте указано, что средства можно оставить в Венгрии на срок до 60 дней, пока идет расследование. Предстоит выяснить их происхождение и цель использования.
Пятого марта в стране задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
Сийярто рассказал о панике на Украине
Вчера, 01:27
По данным представителя венгерского правительства Золтана Ковача, руководил задержанными бывший генерал СБУ. Будапешт потребовал от Киева объяснений и накануне депортировал злоумышленников на родину.
По словам главы МИД Петера Сийярто, с начала года Украина перевезла через Австрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. При этом в транспортировке участвуют люди, связанные со спецслужбами.
Премьер Виктор Орбан сообщил, что Будапешт решит судьбу денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что средства шли на финансирование венгерской оппозиции.