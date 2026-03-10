Рейтинг@Mail.ru
Задержание украинских инкассаторов вызвало панику в Киеве, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 10.03.2026 (обновлено: 09:46 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/panika-2079617731.html
Задержание украинских инкассаторов вызвало панику в Киеве, заявил Сийярто
Задержание украинских инкассаторов вызвало панику в Киеве, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.03.2026
Задержание украинских инкассаторов вызвало панику в Киеве, заявил Сийярто
Вызов посла Венгрии в МИД Украины говорит о панике в Киеве после задержания инкассаторов Будапештом, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:27:00+03:00
2026-03-10T09:46:00+03:00
петер сийярто
венгрия
служба безопасности украины
украина
в мире
киев
золтан ковач
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
https://ria.ru/20260308/frantsiya-2079323140.html
https://ria.ru/20260307/nalichnye-2079171326.html
https://ria.ru/20260307/vengriya-2079235920.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петер сийярто, венгрия, служба безопасности украины, украина, в мире, киев, золтан ковач
Петер Сийярто, Венгрия, Служба безопасности Украины, Украина, В мире, Киев, Золтан Ковач

Задержание украинских инкассаторов вызвало панику в Киеве, заявил Сийярто

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 9 мар — РИА Новости. Вызов посла Венгрии в МИД Украины говорит о панике в Киеве после задержания инкассаторов Будапештом, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«
"Сегодня нашего посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. У украинцев разразилась заметная паника после того, как их поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию", — рассказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии
8 марта, 07:13
Пятого марта в Венгрии задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
МИД Украины в понедельник вызвал посла в Киеве Антала Гейзера. Сийярто отметил, что Киев хочет вернуть деньги, но так и не смог объяснить их происхождение.
«
"Мы требуем, чтобы украинцы немедленно ответили на наши вопросы. Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии, почему их перемещали в Венгрии и для каких целей они использовались?" — задался вопросом министр.
Денежные купюры и монета Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
7 марта, 05:00
По данным представителя венгерского правительства Золтана Ковача, руководил задержанными бывший генерал СБУ. Будапешт потребовал от Киева объяснений и накануне депортировал злоумышленников на родину.
По словам Сийярто, с начала года Украина перевезла через Австрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. При этом в транспортировке участвуют люди, связанные со спецслужбами.
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 16:01
 
Петер СийяртоВенгрияСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ миреКиевЗолтан Ковач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала