Задержание украинских инкассаторов вызвало панику в Киеве, заявил Сийярто

«

"Мы требуем, чтобы украинцы немедленно ответили на наши вопросы. Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии, почему их перемещали в Венгрии и для каких целей они использовались?" — задался вопросом министр.