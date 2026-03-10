Задержание украинских инкассаторов вызвало панику в Киеве, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 9 мар — РИА Новости. Вызов посла Венгрии в МИД Украины говорит о панике в Киеве после задержания инкассаторов Будапештом, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«
"Сегодня нашего посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. У украинцев разразилась заметная паника после того, как их поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию", — рассказал он.
Пятого марта в Венгрии задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
МИД Украины в понедельник вызвал посла в Киеве Антала Гейзера. Сийярто отметил, что Киев хочет вернуть деньги, но так и не смог объяснить их происхождение.
«
"Мы требуем, чтобы украинцы немедленно ответили на наши вопросы. Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии, почему их перемещали в Венгрии и для каких целей они использовались?" — задался вопросом министр.
По данным представителя венгерского правительства Золтана Ковача, руководил задержанными бывший генерал СБУ. Будапешт потребовал от Киева объяснений и накануне депортировал злоумышленников на родину.
По словам Сийярто, с начала года Украина перевезла через Австрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. При этом в транспортировке участвуют люди, связанные со спецслужбами.