Сийярто рассказал о панике на Украине

БУДАПЕШТ, 9 мар — РИА Новости. Вызов посла Венгрии в МИД Украины свидетельствует о том, что у Киева началась паника после того, как Будапешт поймал украинцев на перевозке наличной валюты и золота неизвестного происхождения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто.

"Сегодня нашего посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьезно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию", — сказал Сийярто , выступая в Будапеште

По его словам, в Киеве "ограничились исключительно требованием возврата денег и не смогли дать ответы" на вопросы венгерских властей.

"Мы требуем, чтобы украинцы немедленно ответили на наши вопросы. Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии, почему их перемещали в Венгрии и для каких целей они использовались?" — задался вопросом Сийярто, отметив, что Венгрия проведет собственное расследование.

МИД Украины в понедельник вызвал посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности.

Пятого марта в Венгрии задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским "Ощадбанке" заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметаллы, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии

При этом, по данным представителя венгерского правительства Золтана Ковача , руководил задержанными бывший генерал СБУ Будапешт депортировал их на родину и потребовал от Киева объяснений.