Сийярто рассказал о панике на Украине
01:27 10.03.2026 (обновлено: 07:48 10.03.2026)
Сийярто рассказал о панике на Украине
Сийярто рассказал о панике на Украине - РИА Новости, 10.03.2026
Сийярто рассказал о панике на Украине
Вызов посла Венгрии в МИД Украины свидетельствует о том, что у Киева началась паника после того, как Будапешт поймал украинцев на перевозке наличной валюты и... РИА Новости, 10.03.2026
Сийярто рассказал о панике на Украине

Сийярто: задержание украинских инкассаторов вызвало панику в Киеве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 мар — РИА Новости. Вызов посла Венгрии в МИД Украины свидетельствует о том, что у Киева началась паника после того, как Будапешт поймал украинцев на перевозке наличной валюты и золота неизвестного происхождения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто.
"Сегодня нашего посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьезно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию", — сказал Сийярто, выступая в Будапеште.
По его словам, в Киеве "ограничились исключительно требованием возврата денег и не смогли дать ответы" на вопросы венгерских властей.
"Мы требуем, чтобы украинцы немедленно ответили на наши вопросы. Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии, почему их перемещали в Венгрии и для каких целей они использовались?" — задался вопросом Сийярто, отметив, что Венгрия проведет собственное расследование.
МИД Украины в понедельник вызвал посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности.
Пятого марта в Венгрии задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским "Ощадбанке" заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметаллы, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
При этом, по данным представителя венгерского правительства Золтана Ковача, руководил задержанными бывший генерал СБУ. Будапешт депортировал их на родину и потребовал от Киева объяснений.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с начала года Украина перевезла через Австрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. При этом в транспортировке участвуют люди, связанные со спецслужбами.
