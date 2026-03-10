Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 10.03.2026
Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
украина
2026
Новости
в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ требуют 25 тысяч долларов с украинцев, подлежащих мобилизации, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
“Откупиться от патруля иногда удается и за тысячу долларов, только если договариваться прямо на месте. Но и тысяча долларов для тех, кто до сих пор не уехал - неподъемные деньги. В самом ТЦК ставка растет вплоть до 20-25 тысяч”, — отметил он.
Сами патрульные тоже неохотно берут взятки, поскольку тех, кто хуже всех справляется с обязанностями, переводят в боевые подразделения.
“Там велик риск наткнуться на тех, кого сам недавно отправил на фронт. А дружественный огонь - он всегда самый точный”, — добавил Лебедев.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Версия 2023.1 Beta
