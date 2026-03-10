https://ria.ru/20260310/otkup-2079107267.html
Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации
Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации - РИА Новости, 10.03.2026
Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации
Сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ требуют 25 тысяч долларов с украинцев, подлежащих мобилизации, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T04:17:00+03:00
2026-03-10T04:17:00+03:00
2026-03-10T04:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации
Лебедев: Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ требуют 25 тысяч долларов с украинцев, подлежащих мобилизации, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
“Откупиться от патруля иногда удается и за тысячу долларов, только если договариваться прямо на месте. Но и тысяча долларов для тех, кто до сих пор не уехал - неподъемные деньги. В самом ТЦК ставка растет вплоть до 20-25 тысяч”, — отметил он.
Сами патрульные тоже неохотно берут взятки, поскольку тех, кто хуже всех справляется с обязанностями, переводят в боевые подразделения.
“Там велик риск наткнуться на тех, кого сам недавно отправил на фронт. А дружественный огонь - он всегда самый точный”, — добавил Лебедев
.