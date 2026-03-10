В Орске хирург спас женщину, в которую 8 марта выстрелил муж

УФА, 10 мар – РИА Новости. Опытный хирург Орской городской больницы извлек пулю из сердца пациентки, в которую 8 марта выстрелил муж из винтовки, состояние женщины стабильное, сообщает городская больница Орска в своем Опытный хирург Орской городской больницы извлек пулю из сердца пациентки, в которую 8 марта выстрелил муж из винтовки, состояние женщины стабильное, сообщает городская больница Орска в своем Telegram-канале

В больнице рассказали, что женщина получила огнестрельное ранение в сердце у себя дома. Пострадавшую доставили в хирургический стационар городской больницы Орска

"Уже в приемном отделении стало ясно: случай беспрецедентный, но команда медиков не дрогнула. К экстренной операции приступил врач-хирург Игорь Владимирович Казарин - доктор с многолетним опытом и хладнокровием настоящего профессионала. Он извлек пулю из жизненно важного органа, не допустив фатальных последствий, минимизировал кровопотерю, восстановил целостность тканей и нормализовал работу органа", - говорится в сообщении.

После операции пациентку перевели в отделение анестезиологии‑реаниматологии. За ней ведется круглосуточный уход: медики отслеживают все жизненно важные показатели, проводится интенсивная терапия для стабилизации состояния.

"На данный момент состояние пациентки стабильное, самый опасный этап пройден. Впереди восстановление, но главное уже сделано: жизнь спасена", - отметили в больнице.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области журналистам рассказали, что мужчина, стрелявший в жену, арестован.

"Ленинский районный суд города Орска отправил в СИЗО мужчину, стрелявшего в сожительницу из винтовки в Международный женский день 8 марта", - сообщили в пресс-службе.

В Ленинском районном суде РИА Новости уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ ).