13:31 10.03.2026
СМИ узнали условие для возобновления поставок через Ормузский пролив
2026-03-10T13:31:00+03:00
2026-03-10T13:31:00+03:00
СМИ узнали условие для возобновления поставок через Ормузский пролив

Reuters: завершение конфликта с Ираном вернет поставки через Ормузский пролив

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Завершение конфликта с Ираном является единственным способом возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя энергетической отрасли одной из стран Персидского залива.
"Прекращение войны с Ираном - единственный вариант", - приводит агентство слова чиновника, который комментировал возможности возобновления поставок нефти и газа через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив
