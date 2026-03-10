СМИ узнали условие для возобновления поставок через Ормузский пролив

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Завершение конфликта с Ираном является единственным способом возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя энергетической отрасли одной из стран Персидского залива.
"Прекращение войны с Ираном - единственный вариант", - приводит агентство слова чиновника, который комментировал возможности возобновления поставок нефти и газа через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.