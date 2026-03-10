https://ria.ru/20260310/opros-2079753929.html
Опрос показал отношение американцев к операции США против Ирана
Опрос показал отношение американцев к операции США против Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Опрос показал отношение американцев к операции США против Ирана
Более 50% американских избирателей не одобряют политику руководства США в отношении Ирана, следует из опроса телеканала NBC. РИА Новости, 10.03.2026
Опрос показал отношение американцев к операции США против Ирана
NBC: более 50% американцев не одобряют действия США в отношении Ирана