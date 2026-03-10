https://ria.ru/20260310/opros-2079593312.html
Опрос: американцы считают, что конфликт США и Ирана продлится долго
Опрос: американцы считают, что конфликт США и Ирана продлится долго - РИА Новости, 10.03.2026
Опрос: американцы считают, что конфликт США и Ирана продлится долго
Большинство американцев считают, что операция США в Иране продлится долго, следует из опроса, проведённого компанией Ipsos для агентства Рейтер. РИА Новости, 10.03.2026
иран
сша
израиль
Опрос: американцы считают, что конфликт США и Ирана продлится долго
Большинство граждан США считают, что конфликт с Ираном продлится долго