Рейтинг@Mail.ru
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 10.03.2026 (обновлено: 23:24 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/oon-2079793510.html
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску - РИА Новости, 10.03.2026
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар ВСУ по Брянску, заявил, что в Организации выступают против атак по гражданским лицам и объектам. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:11:00+03:00
2026-03-10T23:24:00+03:00
оон
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
в мире
брянская область
брянск
стефан дюжаррик
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260310/oon-2079603472.html
брянская область
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, в мире, брянская область, брянск, стефан дюжаррик, александр богомаз
ООН, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, В мире, Брянская область, Брянск, Стефан Дюжаррик, Александр Богомаз
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску

Дюжаррик про удар ВСУ по Брянску: ООН выступает против атак по гражданским

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 10 мар — РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар ВСУ по Брянску, заявил, что в Организации выступают против атак по гражданским лицам и объектам.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. Есть погибшие и раненые. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий удара.
"Я не видел именно этот конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили", — сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле
Вчера, 07:08
 
ООНУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы УкраиныВ миреБрянская областьБрянскСтефан ДюжаррикАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала