Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле - РИА Новости, 10.03.2026
07:08 10.03.2026
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле
в мире
россия
украина
оон
россия
украина
в мире, россия, украина, оон
В мире, Россия, Украина, ООН
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле

Спецпредставитель генсека ООН по детям Фрейзер хочет посетить РФ в апреле

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 10 мар – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрейзер планирует посетить Россию и Украину, визиты, вероятно, состоятся в апреле, сообщили РИА Новости в ее офисе.
Замглавы МИД РФ Александр Алимов ранее сообщал агентству, что Фрейзер хочет посетить РФ. По его словам, Россия "готова отвезти ее в новые регионы".
"Она планирует посетить Украину и Россию, вероятно, в апреле", – сказал РИА Новости представитель ее офиса Фабьен Вине.
Детали визита в настоящее время готовятся, отметил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей"
дополняется ...
 
