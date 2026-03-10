https://ria.ru/20260310/oon-2079603472.html
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле - РИА Новости, 10.03.2026
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле
Спецпредставитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрейзер планирует посетить Россию и Украину, визиты, вероятно, состоятся в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T07:08:00+03:00
2026-03-10T07:08:00+03:00
2026-03-10T07:08:00+03:00
в мире
россия
украина
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20251205/deti-2059991969.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, оон
В мире, Россия, Украина, ООН
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле
Спецпредставитель генсека ООН по детям Фрейзер хочет посетить РФ в апреле