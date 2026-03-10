https://ria.ru/20260310/ogranicheniya-2079674170.html
Песков ответил на вопрос об ограничениях связи в России
Песков ответил на вопрос об ограничениях связи в России - РИА Новости, 10.03.2026
Песков ответил на вопрос об ограничениях связи в России
Все возможные ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос об ограничениях связи в России
Песков: ограничения связи в России происходят в соответствии с законодательством