В Польше ввели ограничения воздушного движения у границы с Украиной

ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Ограничение воздушного движения введут 10 марта в Польше в районах, граничащих с Белоруссией и Украиной, сообщает польское агентство воздушного движения (PAZP).

"По просьбе оперативного командования видов вооруженных сил с 00.00 UTC (2.00 мск - ред.) 10 марта до 23.59 UTC 9 июня (0.59 мск 10 июня - ред.) будут введены ограничения воздушного движения в восточной части Польши в ограниченной зоне EP R130", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зона находится в районах, граничащих с Белоруссией Украиной , и охватывает пространство от уровня земли до эшелона FL95 (около 3 тысяч метров высоты).

Таким образом, ограничения не относятся к пассажирским самолетам, следующим на больших высотах.

В соответствии с ограничениями от заката до восхода солнца действует полный запрет на полеты в зоне EP R130, за исключением военных самолетов, а также согласованных взлетов и посадок на аэродром "Депультыче Крулевские" (EPCD).

С восхода до заката солнца в зоне EP R130 запрещены полеты, за исключением пилотируемых воздушных судов, выполняющих полеты после подачи плана полета, оснащенных действующим транспондером, поддерживающих непрерывную связь с диспетчерской службой.