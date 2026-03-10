Рейтинг@Mail.ru
00:42 10.03.2026
В Польше ввели ограничения воздушного движения у границы с Украиной
Ограничение воздушного движения введут 10 марта в Польше в районах, граничащих с Белоруссией и Украиной, сообщает польское агентство воздушного движения (PAZP). РИА Новости, 10.03.2026
ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Ограничение воздушного движения введут 10 марта в Польше в районах, граничащих с Белоруссией и Украиной, сообщает польское агентство воздушного движения (PAZP).
"По просьбе оперативного командования видов вооруженных сил с 00.00 UTC (2.00 мск - ред.) 10 марта до 23.59 UTC 9 июня (0.59 мск 10 июня - ред.) будут введены ограничения воздушного движения в восточной части Польши в ограниченной зоне EP R130", - говорится в сообщении.
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма
23 февраля, 12:25
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма
23 февраля, 12:25
Уточняется, что зона находится в районах, граничащих с Белоруссией и Украиной, и охватывает пространство от уровня земли до эшелона FL95 (около 3 тысяч метров высоты).
Таким образом, ограничения не относятся к пассажирским самолетам, следующим на больших высотах.
В соответствии с ограничениями от заката до восхода солнца действует полный запрет на полеты в зоне EP R130, за исключением военных самолетов, а также согласованных взлетов и посадок на аэродром "Депультыче Крулевские" (EPCD).
С восхода до заката солнца в зоне EP R130 запрещены полеты, за исключением пилотируемых воздушных судов, выполняющих полеты после подачи плана полета, оснащенных действующим транспондером, поддерживающих непрерывную связь с диспетчерской службой.
Поясняется, что ограничение введено в связи с "необходимостью обеспечения безопасности государства в соответствии с постановлением министра инфраструктуры".
Польша предложила Украине энергетическую помощь
5 февраля, 18:57
Польша предложила Украине энергетическую помощь
5 февраля, 18:57
 
