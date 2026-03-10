В Одессе трое полицейских вымогали деньги у уклонистов

По данным "Инсайдер.ua", трое сотрудников уголовного розыска Евгений Борис, Станислав Лисецкий и Денис Иванюк на протяжении нескольких месяцев подыскивали богатых мужчин призывного возраста, подбрасывали им наркотики или патроны, а потом предлагали "решить вопрос" - за 5 тысяч долларов задержанные не доставлялись в военкомат, а за еще 5 тысяч долларов против уклонистов не открывалось уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.