В Одессе трое полицейских вымогали деньги у уклонистов - РИА Новости, 10.03.2026
19:29 10.03.2026
В Одессе трое полицейских вымогали деньги у уклонистов
Трое полицейских из Одессы подыскивали богатых уклонистов и вымогали у них деньги за возможность избежать мобилизации, сообщает украинское издание "Инсайдер.ua"
в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Трое полицейских из Одессы подыскивали богатых уклонистов и вымогали у них деньги за возможность избежать мобилизации, сообщает украинское издание "Инсайдер.ua"
Одессе правоохранители вымогали деньги за неотправку в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным "Инсайдер.ua", трое сотрудников уголовного розыска Евгений Борис, Станислав Лисецкий и Денис Иванюк на протяжении нескольких месяцев подыскивали богатых мужчин призывного возраста, подбрасывали им наркотики или патроны, а потом предлагали "решить вопрос" - за 5 тысяч долларов задержанные не доставлялись в военкомат, а за еще 5 тысяч долларов против уклонистов не открывалось уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации
