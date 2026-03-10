В Одессе трое полицейских вымогали деньги у уклонистов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Трое полицейских из Одессы подыскивали богатых уклонистов и вымогали у них деньги за возможность избежать мобилизации, сообщает украинское издание "Инсайдер.ua"
По данным "Инсайдер.ua", трое сотрудников уголовного розыска Евгений Борис, Станислав Лисецкий и Денис Иванюк на протяжении нескольких месяцев подыскивали богатых мужчин призывного возраста, подбрасывали им наркотики или патроны, а потом предлагали "решить вопрос" - за 5 тысяч долларов задержанные не доставлялись в военкомат, а за еще 5 тысяч долларов против уклонистов не открывалось уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.